В Туле полицейские задержали «закладчика»

У мужчины при себе были четыре фольгированных свертка с метадоном.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. По предварительным данным, мужчина распространял метадон путем закладок.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД располагали сведениями о причастности 28-летнего туляка к распространению наркотиков.

При личном досмотре в присутствии понятых у подозреваемого было обнаружено и изъято четыре фольгированных свертка. Экспертиза установила, что в них хранился наркотик метадон общей массой 1,78 грамма. Мужчина признался, что содержимое он планировал сбыть путем закладок.

В дальнейшем полицейские обнаружили восемь закладок с наркотиками, уже оставленных подозреваемым.

– В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.