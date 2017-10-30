новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Хворостухина из-за порыва кабеля нет электричества

В Туле на ул. Хворостухина из-за порыва кабеля нет электричества

Сейчас на месте работают сотрудники «Тулэнерго».

В редакцию Myslo обратились обеспокоенные читатели. По их словам, в Туле на улице Хворостухина вчера, 29 октября, вечером отключили электричество. Свет не дали до сих пор.

В пресс-службе администрации города прокомментировали ситуацию:

– Вчера в 23.30 из-за порыва кабеля отключились семь многоквартирных домов и детский сад. Сейчас генераторы питают насосы отопления. Детский сад полностью питает генератор МЧС. Идет поиск обрыва силового кабеля. На месте работают сотрудники «Тулэнерго».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:34 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
нет светаобрыв кабеля

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Готовы ли федеральные трассы в Тульской области к зиме?
Готовы ли федеральные трассы в Тульской области к зиме?
В Тульской области пьяный водитель сбил ребенка на обочине
В Тульской области пьяный водитель сбил ребенка на обочине
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.