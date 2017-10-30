В Туле на ул. Хворостухина из-за порыва кабеля нет электричества

В редакцию Myslo обратились обеспокоенные читатели. По их словам, в Туле на улице Хворостухина вчера, 29 октября, вечером отключили электричество. Свет не дали до сих пор.

В пресс-службе администрации города прокомментировали ситуацию:

– Вчера в 23.30 из-за порыва кабеля отключились семь многоквартирных домов и детский сад. Сейчас генераторы питают насосы отопления. Детский сад полностью питает генератор МЧС. Идет поиск обрыва силового кабеля. На месте работают сотрудники «Тулэнерго».