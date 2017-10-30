В Суворове свидетели, пожалевшие преступника, сами сели на скамью подсудимых

Они попытались помочь мужчине избежать уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище.

Собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителей Суворовского района – 49-летнего мужчины и его 28-летней знакомой.

Они признаны виновными в даче заведомо ложных показаний в суде. По информации пресс-службы ведомства, в июне текущего года при рассмотрении судом уголовного дела по факту незаконного проникновения в жилище во время допроса в качестве свидетелей местные жители попытались помочь подсудимому избежать уголовной ответственности.

Несмотря на это, суд вынес фигуранту обвинительный приговор. В ходе предварительного следствия свидетели сообщили, что изменили свои показания, потому что им стало жаль подсудимого. Приговором суда каждому из лжесвидетелей назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.