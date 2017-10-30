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На улице Тульской в Алексине сгорел «Москвич»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На улице Тульской в Алексине сгорел «Москвич»

Пожарным удалось потушить легковушку за три минуты.

В 17.52 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Москвич», находящегося на улице Тульской в Алексине. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

Прибыв на место в 17.55, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен в 17.58. Пострадавших нет. Легковушка полностью сгорела. Причина пожара устанавливается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:58 +1
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