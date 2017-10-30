На улице Тульской в Алексине сгорел «Москвич»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пожарным удалось потушить легковушку за три минуты.

В 17.52 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Москвич», находящегося на улице Тульской в Алексине. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

Прибыв на место в 17.55, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен в 17.58. Пострадавших нет. Легковушка полностью сгорела. Причина пожара устанавливается.