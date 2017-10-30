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В Туле «Битва кулинаров» определила лучшего повара-2017
фото Дмитрия Чербы.

В Туле «Битва кулинаров» определила лучшего повара-2017

За звание лучшего кулинара сражались 8 поваров.

«Битве кулинаров» состоялась в Туле в воскресенье. Местом проведения стал ресторан «Славянский». На звание лучшего повара, а также возможность принять участие в мастер-классе от известного столичного шеф-повара Константина Ивлева претендовали 8 участников, представлявших рестораны, кафе и профессиональные колледжи Тулы и области. Оценивали кулинарное творчество конкурсантов шеф-повара, мастера по обучению работников сферы общественного питания Тулы и Москвы, а также победитель конкурса «Битвы кулинаров – 2016».
 
– Учитывается как подхода человека к приготовлению блюда, так и оригинальность подачи до оформления и вкусовых качеств, – рассказал победитель прошлогоднего конкурса Николай Батов.
 
 
Прежде чем попасть в полуфинал, участникам предстояло заочно пройти теоретический тур. В качестве домашнего задания участникам полагалось приготовить десерт на выбор или холодные закуски и видеопрезентацию с рассказом о себе.
Дочка участницы Ирины Пашкиной очень сильно переживала за маму. На награждении она не смогла сдержать слез радости.
– Я студент, учусь на третьем курсе Донского политехнического колледжа. Специальность я выбрал сам, сразу понял, что не ошибся с профессией. С первого курса начал участвовать в различных конкурсах. В этом году завоевал медаль на чемпионате WorldSkills. Провожу в колледже мастер-классы, в том числе и на английском языке, – рассказал перед началом участник конкурса Сергей Куковякин. 
На фото Сергей Куковякин.
В очном этапе конкурсантов ждали еще два испытания: приготовление холодного и горячего блюда. На приготовление каждого время было строго регламентировано.
 
 
О том, из каких продуктов предстоит готовить, конкурсанты узнали только непосредственно перед началом конкурса. На то, чтобы определиться с холодным блюдом, у них было не более получаса – основным ингредиентом оказалось сёмга.
 
 
Что касается горячего, то тут еще сложнее – три ингредиента, которые должны быть обязательно в составе блюда, были названы непосредственно перед началом финального этапа. Свое мастерство четверо финалистов должны были продемонстрировать, приготовив мраморную говядину с обязательным использованием хурмы и красного вина. На то, чтобы выбрать, какие ингредиенты использовать для главного блюда конкурса, у участников было всего 2 минуты.
 
Безусловным лучшим тульским кулинаром стала Ирина Пашкина. 
 
 
– Я не училась на эту профессию, но всегда стремилась. У нас была большая семья, поэтому спасибо моей маме, которая научила меня готовить еще в раннем детстве. Я буду только совершенствоваться, – поделилась впечатлениями Ирина Пашкина.
 
Первое место занял повар Александр Маликов, второе – Татьяна Глушенко, студентка «Техникума технологий пищевых производств», на третьем – повар Артём Сурначев.
 
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Битва кулинаров-2017, Фото: 33
Битва кулинаров-2017, Фото: 34
Битва кулинаров-2017, Фото: 35
Битва кулинаров-2017, Фото: 36
Битва кулинаров-2017, Фото: 37
Битва кулинаров-2017, Фото: 38
Битва кулинаров-2017, Фото: 39
Битва кулинаров-2017, Фото: 40
Битва кулинаров-2017, Фото: 41
Битва кулинаров-2017, Фото: 42
Битва кулинаров-2017, Фото: 43
Битва кулинаров-2017, Фото: 44
Битва кулинаров-2017, Фото: 45
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:05 +1
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