новости
новости
Регистрация
Жительница Новомосковска во время пьяной ссоры ударила сожителя ножом

Жительница Новомосковска во время пьяной ссоры ударила сожителя ножом

Мужчина получил тяжёлые повреждения. Уголовное дело направлено в суд.

Заместителем прокурора Новомосковска утверждено заключение по обвинению местной жительницы – 40-летней Натальи Ш. в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе предварительного расследования стало известно, что 24 августа,  в районном центре, на веранде дома № 111-А по ул. Урванка, между обвиняемой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее сожителем произошла ссора.

Фигурантка схватила кухонный нож и ударила мужчину в грудь, причинив ему телесные повреждения, имеющие медицинские критерии тяжкого вреда здоровью.

Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 10 лет колонии. Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд для рассмотрения по существу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:40 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делосудпьяная ссораударила ножом сожителяпрокуратура Тульской области
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском музее пройдёт встреча с дизайнером Евгением Григорьевым
В тульском музее пройдёт встреча с дизайнером Евгением Григорьевым
Тульская область вошла в топ-10 регионов по внедрению целевых моделей АСИ
Тульская область вошла в топ-10 регионов по внедрению целевых моделей АСИ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.