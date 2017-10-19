Жительница Новомосковска во время пьяной ссоры ударила сожителя ножом

Заместителем прокурора Новомосковска утверждено заключение по обвинению местной жительницы – 40-летней Натальи Ш. в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе предварительного расследования стало известно, что 24 августа, в районном центре, на веранде дома № 111-А по ул. Урванка, между обвиняемой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее сожителем произошла ссора.

Фигурантка схватила кухонный нож и ударила мужчину в грудь, причинив ему телесные повреждения, имеющие медицинские критерии тяжкого вреда здоровью.

Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 10 лет колонии. Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд для рассмотрения по существу.