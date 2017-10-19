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В тульском музее пройдёт встреча с дизайнером Евгением Григорьевым

В тульском музее пройдёт встреча с дизайнером Евгением Григорьевым

Он расскажет будущим архитекторам и проектировщикам об истории типографских шрифтов.

Тульский историко-архитектурный музей приглашает всех желающих на лекции и мастер-классы по программе «Дома и буквы. 2017/18». Она рассчитана в первую очередь на студентов и молодых профессионалов – архитекторов и дизайнеров, но будет интересна всем тулякам, увлекающимся нестандартными дизайнерскими решениями и проектированием.

Каждый месяц, с сентября по май, в музейном лектории будут проводиться лекции, мастер-классы и воркшопы с участием приглашенных архитекторов, дизайнеров, урбанистов, антропологов, культурологов.

28 октября состоится встреча с Евгением Григорьевым – дизайнером, типографом и исследователем типографики, членом редколлегии журнала «Шрифт».

Встреча «Трафаретный шрифт» посвящена краткой истории трафаретных надписей и шрифтов – от литургических книг до авангарда, от маркировки до цифрового набора. Посетители увидят трафаретные шрифты XX века – исторические, имитационные, модульные и другие и примеры их использования в айдентике, архитектуре и городской среде, навигационном дизайне. Начало – в 16.00.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:19 +1
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