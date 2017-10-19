Тульская область вошла в ТОП-10 регионов по внедрению целевых моделей АСИ

Инвестиционный совет был создан при губернаторе Тульской области. 19 октября состоялось первое заседание под председательством Алексея Дюмина, в работе которого приняла участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Сегодня она побывала в Тульской области с рабочим визитом.

Инвестсовет при губернаторе – это новая площадка для общения бизнес-сообщества и правительства Тульской области, созданная по инициативе президента РФ. В совет вошли и представители малого и среднего бизнеса, и крупные промышленные предприятия, и иностранные компании, работающие в регионе, и сельхозпроизводители. По словам губернатора Алексея Дюмина, на совете будут представлять бизнес-сообществу новые инициативы, нововведения в области поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности. Ну и конечно, обсуждать проблемные вопросы и пути их разрешения.

- Инвестиционный совет – это одна из форм обратной связи с бизнесом, - пояснил Алексей Дюмин. И напомнил, что это также одна из 12 целевых моделей улучшения инвестиционного климата, разработанных АСИ. – Именно АСИ было инициатором открытого диалога между бизнесом и властью – сначала в рамках инвестиционного стандарта, а теперь и в рамках целевых моделей. Надеемся, что опыт Тульской области станет примером для других регионов.

По словам Светланы Чупшевой, АСИ уже шесть лет совместно с правительством Тульской области занимается серьезной оптимизацией федерального законодательства в части упрощения процедур при создании бизнеса, мер поддержки бизнеса.

- Мы ежегодно проводим опрос бизнес-сообщества и составляем национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, - напомнила гендиректор АСИ. – Тульская область второй год подряд занимает 4-е место среди регионов-лидеров. Причем это реальная оценка бизнеса. По итогам реализации целевых моделей, утвержденных правительством России, - получения разрешения на строительство, подключения к сетям, мерам поддержки малого бизнеса, эффективности работы регионального законодательства и институтов развития в части поддержки бизнеса – Тульская область достигла всех целевых значений. Сейчас Тульская область входит в ТОП-10 регионов России, которые справились с этой задачей досрочно.

Что касается важности обратной связи с бизнес-сообществом, о которой также сказала Светлана Чупшева, то в Тульской области месяц назад была создана рабочая группа при инвестсовете. Она получила от представителей бизнеса более 100 замечаний и предложений. Что это были за предложения и какие меры по ним уже приняты в регионе, рассказал зампред правительства Тульской области Григорий Лаврухин.

В Тульской области, по словам зампреда, было проведено комплексное анкетирование участников инвестиционного совета, чтобы оценить качество взаимодействия между бизнесом и органами власти, ресурсоснабжающими организациями и образовательными учреждениями. Кстати, такое анкетирование очень мощный инструмент анализа и может быть легко масштабирован на другие регионы и страну в целом.

Как показал опрос, члены инвестсовета предложили правительству региона сократить сроки ответа на запросы бизнеса до 10 дней (сейчас срок 30 дней), ежеквартально проводить конференции по инвестиционной деятельности, повысить степень участия в федеральных программах поддержки промышленности.

Свои взаимоотношения с муниципальной властью тульский бизнес оценил тоже высоко - на 8,2 балла из 10 возможных. При этом высказал и новые предложения. Например, максимально использовать электронный обмен информацией. Пока интернет-сервисы муниципалитетов не всегда отвечают запросам бизнесменов в части юзабилити.

Хотят инвесторы и персонального куратора на местах, причем с высокой квалификацией. Кстати, 2 года назад в Тульской области по муниципальному инвестконтракту ввели уполномоченного по инвестициям: где-то это зам. главы администрации по экономике, а где-то и сам глава. Но, по мнению губернатора, неэффективно «все вешать на главу», должен быть все-таки специалист по этому вопросу в каждом муниципалитете.

Взаимоотношения бизнес-сообщества с ресурсниками получили меньшие оценки: 7,8 балла получили энергетики, 6,8 балла – водоснабженцы и 6,7 балла – газовщики. Больше всего представителям тульского бизнеса нужны личные кабинеты на сайтах этих компаний и возможность электронного документооборота.

Что касается контрольно-надзорной деятельности, то в Тульской области общее количество плановых проверок бизнеса по региональным видам надзора сократилось на 11%, внеплановых – на 12% .

Алексей Дюмин поручил Григорию Лаврухину в течение месяца проработать все поступившие предложения и доложить по итогам.

- У нас есть некоторые недоработки, - напомнил губернатор. - Я говорю о той инфраструктуре, которые мы должны были сделать в особой экономической зоне «Узловая». Это наши с вами обязательства. Мы обязаны их выполнять. Не позднее 15 декабря 2017 года газификация ОЭЗ должна быть завершена окончательно.

Дмитрий Ломовцев, министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, рассказал о проекте по повышению производительности труда. Напомним, что Тульская область вошла в число шести пилотных регионов, где реализуется этот проект.

- В проекте участвуют 13 тульских промышленных предприятий. Среди них есть компании-передовики, производительность труда на которых значительно выше среднеевропейской. Это компания Эй-Си-Эй и Гипс-Кнауф, - пояснил Дмитрий Ломовцев. - Координацию проекта будет осуществлять создаваемый центр компетенций.

Кстати, по словам министра, предприятия-участники проекта будут иметь ряд преференций.

Оксана Осташко, министр образования региона, доложила об опыте реализации регионального кадрового стандарта. В прошедшем учебном году эта работа проводилась в рамках реализации пилотного проекта Агентства стратегических инициатив «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста» и приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров». Апробация стандарта кадрового обеспечения позволила сегодня начать модернизацию системы подготовки кадров на основе лучших мировых практик, максимально приблизить профессиональное образование к реальным требованиям производства и в будущем поможет вырастить молодых профессионалов.

- Участие Тульской области в проекте по повышению производительности труда и поддержке занятости – дополнительный импульс к развитию промышленности региона, - подчеркнул Алексей Дюмин.

После заседания гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что инвестиционный совет – очень эффективный инструмент:

- То, что я сегодня услышала – это реальные предложения бизнеса, которые мы будем учитывать в своей работе на федеральном уровне.

Алексей Дюмин поблагодарил Светлану Чупшеву за помощь в работе.

- Мы входим в число пилотных регионов, где АСИ реализует свои проекты. И мы этим гордимся. Совместными усилиями мы будем сглаживать те барьеры, которые есть пока у бизнеса. Результат будет!

Михаил Глухов, председатель ТРО «ОПОРА РОССИИ», зам. председателя инвестиционного совета, остался очень доволен результатами работы:

- Моя задача в совете – чтобы был услышан малый и средний бизнес, а не только акулы промышленности. Малый бизнес является стратегическим в развитии России. И очень хорошо, что губернатор неоднократно подчеркивал необходимость поддержки МСП. Важно, что было откровенно сказано о недостаточно эффективной работе некоторых глав муниципалитетов с инвесторами. Поэтому будет унифицирован институт уполномоченных по инвестициям. Все-таки лучшие уполномоченные – это выходцы из бизнеса на освобожденной основе или в качестве советника при главах администраций.

Анна Домченко, управляющий по работе с органами власти и корпоративным отношениям компании «Балтика», считает, что инвестсовет – это возможность очень быстро и напрямую донести информацию до всех уровней власти:

- Из тех вопросов, что адресовала наша компания, все были вынесены на обсуждение, мы быстро получили ответы с указанием сроков – когда они будут реализованы. Например, в январе 2018 года истекает налоговая льгота на движимое имущество. Это актуально для всех промышленников. Если регион примет соответствующее изменение в региональном законодательстве, то мы такую льготу сохраним. Это существенно для нашего предприятия.

Игорь Мальцев, зам. гендиректора ООО «Каргил», считает, что такой дискуссионный клуб помогает инвесторам:

- Тут важны и контакты вне заседаний. Наша компания работает в регионе 25 лет, мы инвестировали 600 млн долларов, есть еще проекты. Да, все эти годы мы были в диалоге с властью. Но сейчас нам предложены новые формы взаимодействия. У нас есть свои предложения по улучшению инвестклимата Тульской области. В частности, по трудовым ресурсам в малых городах. Сегодня инвестор идет в глубинку, но там есть главный вопрос – где брать людей? Приведу пример. В Ефремове существует около 700 вакансий, а на бирже труда зарегистрировано всего 200 человек. Это не покрывает потребности существующего бизнеса. Ефремов – точка потенциального роста региона. Мы надеемся, он получит статус территории опережающего развития. Но вопрос кадров тогда встанет очень остро. На инвестиционном совете будем обсуждать пути решения этой проблемы.

Игорь Кабанов, генеральный директор ГК «БРАЕР», высоко оценил новый формат взаимодействия бизнеса и власти:

- Я считаю, что создана эффективная площадка для общения инвесторов и региональной власти в формате Инвестиционного совета. Деятельность совета направлена на улучшение инвестиционного климата и ускорение принятых решений при реализации различных проектов. Благодаря информационному обмену по актуальным вопросам мы сможем быстрее и продуктивнее использовать ресурсы предприятия. Так же не маловажным является обмен накопленным опытом между ведущими предприятиями региона в рамках заседаний рабочей группы Инвестиционного совета.