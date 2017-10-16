В Воловском районе пропала пенсионерка
Женщина ушла из дома 10 октября и не вернулась.
В Воловском районе пропала 61-летняя женщина. Ирина Викторовна Афанасьева (Роднина) ушла из дома в деревне Ленинка 10 октября и до сих пор не вернулась.
К поискам пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 165 см, телосложение полное, глаза карие, волосы русые с проседью, короткая стрижка.
Была одета: темно-синяя куртка на молнии с капюшоном, безрукавка серо-бежевого цвета, черные брюки, ботинки черного цвета с контрастными шнурками.
С собой: синий рюкзак с бабочками.
Особые приметы: родинка на правой щеке.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.
Другие статьи по темам
Место