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В Воловском районе пропала пенсионерка

В Воловском районе пропала пенсионерка

Женщина ушла из дома 10 октября и не вернулась.

В Воловском районе пропала 61-летняя женщина. Ирина Викторовна Афанасьева (Роднина) ушла из дома в деревне Ленинка 10 октября и до сих пор не вернулась.

К поискам пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 165 см, телосложение полное, глаза карие, волосы русые с проседью, короткая стрижка.

Была одета: темно-синяя куртка на молнии с капюшоном, безрукавка серо-бежевого цвета, черные брюки, ботинки черного цвета с контрастными шнурками.

С собой: синий рюкзак с бабочками.

Особые приметы: родинка на правой щеке.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:27 +1
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