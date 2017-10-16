Жители Тульской области выбрали «Народного участкового»

На всероссийском этапе конкурса наш регион представит участковый из Алексина – капитан полиции Максим Пашин.

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2017». На официальном сайте УМВД жители Тульской области голосовали за лучшего, по их мнению, участкового уполномоченного полиции.

По итогам опроса победу одержал участковый из Алексина — капитан полиции Максим Пашин.

Он обслуживает микрорайон Высокое с численностью населения 3500 человек. Теперь Максим Пашин представит Тульскую область на заключительном этапе конкурса – всероссийском.