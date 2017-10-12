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По инициативе прокурора жителю Одоева смягчили приговор за смертельное ДТП

По инициативе прокурора жителю Одоева смягчили приговор за смертельное ДТП

Ранее суд приговорил 52-летнего мужчину к полутора годам колонии.

Приговором Одоевского районного суда 52-летний ранее не судимый житель райцентра  признан виновным в совершении смертельного ДТП.

В октябре прошлого года, водитель, двигаясь по дороге «Тула – Белев», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии супруга виновника ДТП, которая находилась на переднем сидении, получила травмы, от которых позднее скончалась. Также в аварии пострадала 17-летняя падчерица мужчины.

Изначально государственный обвинитель, учитывая характеристики подсудимого и наличие двух несовершеннолетних иждивенцев, просил для него условный срок с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Однако суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года.

Государственным обвинителем было подано апелляционное представление, которое было удовлетворено – реальный срок заменили на условный. Кроме того, мужчина в ближайшие три года не сможет сесть за руль.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:40 +1
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Тульская областьОдоев

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