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Улица Староникитская встала из-за аварии с участием четырёх машин
Фото Леонида Почекина

Улица Староникитская встала из-за аварии с участием четырёх машин

Судя по всему, при столкновении никто не пострадал, движение в обе стороны затруднено.

Примерно в 18.30, на улице Староникитской, напротив отдела полиции «Центральный», произошло столкновение четырёх машин – Skoda Rapid, Daewoo Nexia, Hyundai Solaris и  Citroen Berlingo.

Судя по всему, водитель минивэна резко затормозил, а остальные машины, не успев остановиться, въехали друг в друга. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал, но движение по улице в обе стороны застопорилось, образовалась большая пробка.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:06 +3
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Тулаулица Староникитская

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