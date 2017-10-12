Улица Староникитская встала из-за аварии с участием четырёх машин

Фото Леонида Почекина

Судя по всему, при столкновении никто не пострадал, движение в обе стороны затруднено.

Примерно в 18.30, на улице Староникитской, напротив отдела полиции «Центральный», произошло столкновение четырёх машин – Skoda Rapid, Daewoo Nexia, Hyundai Solaris и Citroen Berlingo.

Судя по всему, водитель минивэна резко затормозил, а остальные машины, не успев остановиться, въехали друг в друга. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал, но движение по улице в обе стороны застопорилось, образовалась большая пробка.