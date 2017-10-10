Мужчина, угрожавший пистолетом официантке тульского кафе, задержан

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Полиция задержала мужчину, угрожавшего пистолетом официантке в тульском ресторане «Томато». В преступлении подозревают 54-летнего местного жителя. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Правоохранители также изъяли предмет, который мужчина держал в руках, находясь в кафе. Он направлен на исследование.

- В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, 9 октября, около 14.00 в пиццерии «Томато», расположенной на проспекте Ленина на Зеленстрое, неизвестный мужчина угрожал официантке пистолетом.

Очевидцы рассказали, что двое мужчин сидели в кафе и вели себя вызывающе: громко разговаривали, обсуждая избиение какой-то женщины. Администратор кафе сделала им замечание.

В ответ на это один из посетителей начал ей хамить и сказал ей: «Я тебя саму здесь застрелю! Вы думаете, 90-е закончились? Они только начинаются!»

После этого мужчины собрались уходить. Один из них достал пистолет, пытался поскандалить с персоналом у стойки бара, заходил на кухню.

А уже перед выходом мужчина поднял пистолет, демонстративно взвел курок, немного постоял и вышел.