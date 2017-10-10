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Алексей Пиманов в Туле: Мы знали, что у «Крыма» будет много врагов

Алексей Пиманов в Туле: Мы знали, что у «Крыма» будет много врагов

На творческой встрече с туляками режиссер фильма «Крым» рассказал о последствиях провокационного названия, антирекламной кампании и рейтинге премьеры.

Алексей Пиманов, режиссер фильма «Крым», премьера которого состоялась в конце сентября, приехал в наш город на творческую встречу с туляками.

Во встрече также приняла участие актриса Евгения Лапова, сыгравшая одну из главных ролей, и сорежиссер фильма Екатерина Побединская.

Создатели «Крыма» рассказали о его истории, об отзывах и реакции общественности на созданную кинокартину. Так, Алексей Пиманов отметил, что фильм художественный, а не документальный. И он не про войну, а про любовь. Работа над фильмом шла почти два года. Из них три месяца — непосредственно на полуострове.

О чем туляки спрашивали Пиманова и что он ответил, читайте в нашем большом материале «Вцепитесь в любимых, к черту политику!»

 

Фильм «Крым» — полнометражная художественная экшн-драма, посвященная событиям в Крыму весной 2014 года. Картина вышла в российский прокат 28 сентября 2017 года.

В фильме впервые показаны некоторые неизвестные подробности знаменитой операции «Вежливые люди». Большинство массовых сцен снималось при участии простых жителей Севастополя — реальных участников событий весны 2014 года в Крыму.

В масштабных съемках фильма использовались военные истребители, грузовые самолеты и вертолеты, беспилотные летательные аппараты, ракетные комплексы С-300, боевые корабли Черноморского флота и другая современная военная техника.

сегодня, в 15:46 −8
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