Тульские повара «скрестят» ножи на «Битве кулинаров»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Конкурс профмастерства пройдет в городе в третий раз.

29 октября в 12.00 в Туле в ресторанном комплексе «Славянский» по адресу: Староникитская, 54, состоится третья «Битва кулинаров».

Организует соревнование профмастерства молодежный центр «Родина».

В жюри конкурса войдут шеф-повара, мастера по обучению работников сферы общественного питания Тулы и Москвы, а также победитель конкурса «Битвы кулинаров — 2016».

Участники приготовят три блюда: холодную закуску, горячее блюдо и десерт.

Также повара подготовят самопрезентацию, выполнят теоретическое задание и презентуют рестораны.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и отправить ее до 19 октября 2017 года по адресу mmc-rodina@tularegion.org с пометкой «Битва кулинаров».