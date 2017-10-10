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Тульские повара «скрестят» ножи на «Битве кулинаров»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские повара «скрестят» ножи на «Битве кулинаров»

Конкурс профмастерства пройдет в городе в третий раз.

29 октября в 12.00 в Туле в ресторанном комплексе «Славянский» по адресу: Староникитская, 54, состоится третья «Битва кулинаров».

Организует соревнование профмастерства молодежный центр «Родина».

В жюри конкурса войдут шеф-повара, мастера по обучению работников сферы общественного питания Тулы и Москвы, а также победитель конкурса «Битвы кулинаров — 2016».

Участники приготовят три блюда: холодную закуску, горячее блюдо и десерт.

Также повара подготовят самопрезентацию, выполнят теоретическое задание и презентуют рестораны.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и отправить ее до 19 октября 2017 года по адресу mmc-rodina@tularegion.org с пометкой «Битва кулинаров».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4872) 39-61-83, 8−953−962−65−54.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:52 +3
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