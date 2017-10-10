Тульские повара «скрестят» ножи на «Битве кулинаров»
Конкурс профмастерства пройдет в городе в третий раз.
29 октября в 12.00 в Туле в ресторанном комплексе «Славянский» по адресу: Староникитская, 54, состоится третья «Битва кулинаров».
Организует соревнование профмастерства молодежный центр «Родина».
В жюри конкурса войдут шеф-повара, мастера по обучению работников сферы общественного питания Тулы и Москвы, а также победитель конкурса «Битвы кулинаров — 2016».
Участники приготовят три блюда: холодную закуску, горячее блюдо и десерт.
Также повара подготовят самопрезентацию, выполнят теоретическое задание и презентуют рестораны.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и отправить ее до 19 октября 2017 года по адресу mmc-rodina@tularegion.org с пометкой «Битва кулинаров».
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: