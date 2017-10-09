В тульском кафе мужчина с пистолетом угрожал застрелить официантку

Фото очевидцев.

Сегодня, 9 октября, около 14.00 в пиццерии «Томато», расположенной на проспекте Ленина на Зеленстрое, неизвестный мужчина угрожал официантке пистолетом.

Очевидцы рассказали, что двое мужчин сидели в кафе и вели себя вызывающе: громко разговаривали, обсуждая избиение какой-то женщины. Администратор кафе сделала им замечание.

В ответ на это один из посетителей начал ей хамить и сказал ей: «Я тебя саму здесь застрелю!»

После этого мужчины собрались уходить. Один из них достал пистолет, пытался поскандалить с персоналом у стойки бара, заходил на кухню.

А уже перед выходом мужчина поднял пистолет, демонстративно взвел курок, немного постоял и вышел. По словам сотрудников кафе, дебоширы сели в «Дэу Нексия» (предположительно, номер М956НС) и уехали в сторону Косой Горы.

Сотрудники кафе вызвали полицию. Myslo следит за развитием событий.