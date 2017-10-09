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В Новомосковске мотоциклист столкнулся с иномаркой: видео

В Новомосковске мотоциклист столкнулся с иномаркой: видео

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

В воскресенье, 8 октября, в 13.20 на улице Куйбышева в Новомосковске произошло ДТП с участием мотоциклиста.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, 55-летний водитель Renault Duster на перекрестке при совершении поворота не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, которым управлял 29-летний молодой человек. Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора.

По предварительным данным, в аварии никто серьёзно не пострадал – необходимая медицинская помощь мотоциклисту была оказана на месте ДТП.

Напомним, 7 октября в Туле состоялось закрытие мотосезона. В этот же день байкер на мотоцикле Honda спровоцировал серьёзную аварию на проспекте Ленина.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:37 +1
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