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Итальянские компании готовы сотрудничать с тульскими предприятиями

Итальянские компании готовы сотрудничать с тульскими предприятиями

В ноябре в Тульской области запланирована встреча с делегацией итальянских производителей.

Президент Союза «Тульская торгово-промышленная палата» Юрий Агафонов и представитель российской торгово-промышленной палаты в Италии Сергей Козлов посетили с деловым визитом итальянскую область Реджо-Эмилия.

Поездка была организована по приглашению консалтинговой фирмы «Эутенеа», которая давно и успешно работает в Тульской области. Программа визита включала посещение инновационного технопарка «Технополо», в котором размещаются различные научно-исследовательские центры и лаборатории. Также состоялась беседа с генеральным директором управляющей компании технопарка Андреа Пармеджани, в ходе которой обсуждались перспективы будущей совместной работы.

Юрий Агафонов и Сергей Козлов встретились с представителями Всеобщего Союза итальянских промышленников и предприятий, а также с итальянскими компаниями, заинтересованными в развитии бизнеса в Тульской области. Были представлены инвестиционные проекты 15 тульских инновационных компаний, представляющих малый и средний производственный бизнес.

Итальянские промышленники заинтересованы в сотрудничестве с тульскими предприятиями – компания SMAC проводит переговоры о поставке оборудования на Новомосковский кирпичный завод, представители фирмы Serena Manuel, производящей оборудование для животноводческих комплексов, готовы наладить совместную работу с тульскими фермерами.

По итогам визита было принято решение об организации встречи с делегацией итальянских компаний на тульской земле. Она запланирована на ноябрь.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:19 0
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