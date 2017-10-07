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Тульские байкеры закрыли мотосезон
Фото и видео Алексея Пирязева.

Тульские байкеры закрыли мотосезон

По этому поводу в городе прошли праздничные мероприятия.

В 14.23 колонна мотоциклистов стартовала от площади им. Ленина. Финальная точка - поселок Косая Гора. Фотограф Myslo присутствовал на месте событий:

 

В 15.00 начались торжественные мероприятия около ДК «Косогорец», в 13.30 - мотошоу «Моториал», в 16.30 - рок-концерт. 

Мероприятия организованы клубом «Ночные волки» при поддержке администрации и Тульского мотосоюза.

 

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