Тульские байкеры закрыли мотосезон

Фото и видео Алексея Пирязева.

По этому поводу в городе прошли праздничные мероприятия.

В 14.23 колонна мотоциклистов стартовала от площади им. Ленина. Финальная точка - поселок Косая Гора. Фотограф Myslo присутствовал на месте событий:

В 15.00 начались торжественные мероприятия около ДК «Косогорец», в 13.30 - мотошоу «Моториал», в 16.30 - рок-концерт.

Мероприятия организованы клубом «Ночные волки» при поддержке администрации и Тульского мотосоюза.