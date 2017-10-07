В центре Тулы в разгар закрытия мотосезона в аварию попал мотоциклист

7 октября тульские байкеры закрывают мотосезон-2017. Для одного из них сезон закончился ДТП.

Как сообщили Myslo очевидцы, сегодня, 7 октября, около 17 часов на пересечении улицы Агеева и проспекта Ленина столкнулись мотоциклист и ВАЗ-2107.

К счастью, никто не пострадал. Мотоцикл довольно быстро убрали с проезжей части на обочину, «семерку» убрали с дороги другие байкеры, которые также прибыли на место.

Ликвидировать последствия ДТП приехали две машины «Мотопомощи».

Водителю мотоцикла медицинская помощь пока не потребовалась, он лишь слегка прихрамывал:

Причины ДТП выясняются в областном ГИБДД.

Напомним, именно сегодня тульские байкеры закрывают мотосезон-2017.