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Туляк погиб от удара током при попытке украсть провода

Туляк погиб от удара током при попытке украсть провода

Сейчас следователи проводят проверку.

2 октября на территории заброшенной птицефабрики в Ленинском районе было обнаружено тело 45-летнего местного жителя с признаками поражения электрическим током.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. 

По предварительным данным, мужчина получил смертельный удар током при попытке похитить провода линии электропередачи. При осмотре места происшествия рядом с телом обнаружены фрагмент уже срезанного провода и приспособления для подъема на столбы – так называемые монтерские когти.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:54 +3
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