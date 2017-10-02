Туляк погиб от удара током при попытке украсть провода

2 октября на территории заброшенной птицефабрики в Ленинском районе было обнаружено тело 45-летнего местного жителя с признаками поражения электрическим током.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, мужчина получил смертельный удар током при попытке похитить провода линии электропередачи. При осмотре места происшествия рядом с телом обнаружены фрагмент уже срезанного провода и приспособления для подъема на столбы – так называемые монтерские когти.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.