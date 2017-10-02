В Туле пройдёт чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов

С 3 по 4 октября впервые в Тульской области состоится чемпионат профессиональных компетенций для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Цель этого международного движения – демонстрация профессиональных возможностей инвалидов и привлечение работодателей к созданию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.

Определён перечень основных направлений чемпионата. Среди них – токарные работы на станках с ЧПУ, анимационный дизайн, администрирование баз данных, экономика, ремонт обуви, поварское и малярное дело, а также адаптивная физкультура и шитьё.

Всего в нашем регионе заявку на участие в конкурсе подали 50 человек. К сопровождению чемпионата будут привлечены 45 волонтёров из различных образовательных учреждений города, а также тифло- и сурдопереводчики. Во время чемпионата будут проводиться мастер-классы и мероприятия по профориентации для школьников с ограниченными возможностями здоровья, а также будет презентован Центр профессиональной ориентации и развития карьеры.

Впервые туляки приняли участие в национальном чемпионате «Абилимпикс» в 2016 году. Наш регион представляли семь участников. Один из них стал победителем финального этапа, двое завоевали призовые места.