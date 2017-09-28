В Тульской области в 2017 году заведено 16 уголовных дел на медиков

Для сравнения: в 2016 году по этому направлению не было возбуждено ни одного дела.

Сегодня, 28 сентября, в Туле прошла пресс-конференция руководителя СУ СК РФ по Тульской области генерал-майора юстиции Александра Юрьевича Старикова.

– Любое уголовное дело, независимо от степени тяжести, должно быть расследовано. Конечно, есть дела, которые изначально у нас вызывают повышенное внимание, — рассказал Стариков.

Например, особое внимание следователи уделяют преступлениям, в том числе связанным с невыплатой заработной платы.

– Мы пытаемся применять особые подходы. Главная цель, конечно, — это не возмездие или наказание. Мы должны защитить права людей и дать им возможность получить зарплату, — заявил Александр Стариков.

Генерал-майор рассказал о борьбе с коррупцией, о расследовании ятрогенных преступлений (когда в рамках уголовного дела дается правовая оценка правильности действий медицинских работников), а также о преступлениях в отношении детей.

– В этом году мы возбудили 16 уголовных дел, которые так или иначе связаны с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Свидетельствует ли это о состоянии медицины? Этим должны заниматься профильные органы, — рассказал Стариков.

Отметим, что в прошлом году по этим статьям дел не возбуждали.

Но уголовное дело вовсе не означает, что конкретный доктор будет привлечен к ответственности.

По словам Александра Старикова, при расследовании уголовного дела у следователей появляется больше возможностей, которые позволяют разобраться в этой ситуации. Кстати, соответствующие профильные экспертизы проводятся за пределами региона, чтобы соблюсти принцип полной беспристрастности.

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области генерал-майор юстиции Александр Юрьевич Стариков окончил Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина, работал в органах прокуратуры.

В сентябре 2007 года назначен на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Калининградской области.

В 2011 году стал первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области.

С марта 2014 года возглавлял следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай.

На должность руководителя СУ СКР по Тульской области назначен Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2017 года №392.