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Следователи подозревают в смерти младенца богородицких врачей

Следователи подозревают в смерти младенца богородицких врачей

Возбуждено уголовное дело.

25 сентября Богородицким межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тульской области по факту смерти новорожденного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 2 сентября в Богородицкой центральной районной больнице во время родов 27-летней женщины врачи ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности, что привело к проведению экстренного кесарева сечения. В результате этого ребенок родился с диагнозом «тяжелая асфиксия при рождении». Спустя двое суток после рождения малыш умер.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и определяют круг виновных лиц.

Подробности этой страшной истории читайте в нашей статье здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:25 0
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