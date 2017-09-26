Следователи подозревают в смерти младенца богородицких врачей

25 сентября Богородицким межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тульской области по факту смерти новорожденного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 2 сентября в Богородицкой центральной районной больнице во время родов 27-летней женщины врачи ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности, что привело к проведению экстренного кесарева сечения. В результате этого ребенок родился с диагнозом «тяжелая асфиксия при рождении». Спустя двое суток после рождения малыш умер.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и определяют круг виновных лиц.