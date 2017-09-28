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В Тульской области в ближайшие два дня ожидаются заморозки

В Тульской области в ближайшие два дня ожидаются заморозки

МЧС объявило метеопредупреждение.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 29 и 30 сентября в нашем регионе на почве ожидаются заморозки до -2°С.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует предпринять меры по защите растений. Для этого необходимо укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:26 0
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