В Тульской области в ближайшие два дня ожидаются заморозки

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 29 и 30 сентября в нашем регионе на почве ожидаются заморозки до -2°С.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует предпринять меры по защите растений. Для этого необходимо укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).