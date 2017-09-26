Волейбольная «Тулица» сыграет в международном турнире
Тульская команда продолжает готовиться к новому сезону.
Волейбольная «Тулица» примет участие в международном турнире, который пройдет с 28 сентября по 1 октября в Санкт- Петербурге.
Помимо тульской команды в соревнованиях примут участие «Ленинградка» и «Ленинградка-2» из Санкт-Петербурга, «Астана» из Казахстана, ЛП «Виести» из Финляндии и «Оломуц» из Чехии.
Предварительный этап команды играют до двух выигранных партий.
За победу 2:0 дается три очка; за победу 2:1 — два очка; за поражение 1:2 — одно очко; за поражение 0:2 — 0 очков. Третья партия играется до 15 очков.
Зачет мест: по набранным очкам, по разнице партий, по разнице мячей во всех играх, по личной встрече между командами.
28 сентября
- 16.00 «Оломуц» — «Астана»
- 17.30 «Ленинградка» — «Тулица»
- 19.00 «Ленинградка-2» — ЛП «Виести»
29 сентября
- 9.30 «Ленинградка» — «Астана»
- 11.00 ЛП «Виести» — «Тулица»
- 12.30 «Ленинградка-2» — «Оломуц»
- 16.00 ЛП «Виести» — «Астана»
- 17.30 «Ленинградка-2» — «Тулица»
- 19.00 «Ленинградка» — «Оломуц»
30 сентября
- 9.30 «Тулица» — «Астана»
- 11.00 «Ленинградка» — «Ленинградка-2»
- 12.30 «Оломуц» — ЛП «Виести»
- 16.00 «Ленинградка-2» — «Астана»
- 17.30 «Тулица» — «Оломуц»
- 19.00 «Ленинградка» — ЛП «Виести»
1 октября
- 12.00 матчи за 5 — 6 место.
- 14.00 матчи за 3 — 4 место.
- 16.00 матчи за 1 — 2 место.