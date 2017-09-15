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В Туле мошенник обманул пенсионерку на 24 тысячи рублей

В Туле мошенник обманул пенсионерку на 24 тысячи рублей

Преступника поймали по горячим следам.

27-летний ранее судимый туляк обманул свою 66-летнюю знакомую, инвалида второй группы. Молодой человек убедил женщину передать ему ее паспорт, СНИЛС и банковскую карту, якобы для оформления ей пенсии. Кроме того, мошенник узнал у пенсионерки пин-код от ее карты.

Получив документы и информацию, он сразу отправился в ближайший торговый центр и через банкомат снял все сбережения доверчивой жертвы — 24 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

– Преступника поймали по горячим следам, он находится под стражей, и хочется верить, что пожилой женщине вернут деньги.

По статистике, именно люди зрелого возраста чаще других становятся жертвами мошенников. Поэтому финансовые эксперты советуют почаще напоминать пенсионерам о простых, но важных правилах финансовой безопасности.

Никогда не передавайте свою банковскую карту другому человеку. Ни в коем случае не называйте посторонним лицам пин-код от нее или пароль, который приходит в смс-сообщении. И никогда не спешите, принимая финансовые решения, — предостерегает управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:04 +6
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