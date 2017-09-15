В Ясногорске бывший директор «Евросети» подозревается в присвоении денег

По версии следствия, женщина присвоила около 58 тысяч рублей.

В Ясногорске следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора магазина «Евросеть». 35-летняя женщина подозревается в ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).

По версии следствия, в июле 2017 года на своем рабочем месте директор магазина несколько раз присваивала деньги из кассы магазина. В общей сложности женщина забрала около 58 тысяч рублей.

О случившемся стало известно во время проверки магазина работниками головного офиса «Евросети».

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что подозреваемая признала вину и намерена частями вернуть присвоенные деньги.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде