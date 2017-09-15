В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Его торжественно встретили во Всехсвятском кафедральном соборе города Тулы.

Ковчег будет пребывать в храмах города Тулы и области до 25 сентября 2017 года.

Центральным событием мероприятий станет Общецерковная литургия в День памяти тульских святых. Она состоится 16 сентября в часовне во имя новомучеников и исповедников Российских в Тесницком лесу.

справка

Ковчег был создан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по решению Священного Синода специально к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.

Он содержит 54 частицы мощей иерархов, священников и мирян, принявших мученическую кончину и пострадавших за веру после Октябрьской революции.

В их числе частицы святых мощей святителя Тихона, Патриарха Московского; святителя Луки, архиепископа Крымского; святителя Владимира, митрополита Киевского; святителя Илариона, архиепископа Верейского; святителя Гермогена, епископа Тобольского и других новопрославленных святых, мощи которых были обретены Русской Православной Церковью.