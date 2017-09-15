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В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских

Его торжественно встретили во Всехсвятском кафедральном соборе города Тулы.

Ковчег будет пребывать в храмах города Тулы и области до 25 сентября 2017 года.

Центральным событием мероприятий станет Общецерковная литургия в День памяти тульских святых. Она состоится 16 сентября в часовне во имя новомучеников и исповедников Российских в Тесницком лесу.

справка

Ковчег был создан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по решению Священного Синода специально к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.

Он содержит 54 частицы мощей иерархов, священников и мирян, принявших мученическую кончину и пострадавших за веру после Октябрьской революции.

В их числе частицы святых мощей святителя Тихона, Патриарха Московского; святителя Луки, архиепископа Крымского; святителя Владимира, митрополита Киевского; святителя Илариона, архиепископа Верейского; святителя Гермогена, епископа Тобольского и других новопрославленных святых, мощи которых были обретены Русской Православной Церковью.

Галерея
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 1
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 2
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 3
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 4
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 5
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 6
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 7
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 8
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 9
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 10
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 11
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 12
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 13
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 14
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 15
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 16
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 17
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 18
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 19
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 20
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 21
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 22
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 23
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 24
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 25
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 26
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 27
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 28
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 29
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 30
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 31
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 32
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 33
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 34
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 35
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 36
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 37
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 38
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 39
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 40
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 41
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 42
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 43
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 44
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 45
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 46
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 47
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 48
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 49
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 50
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 51
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 52
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 53
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 54
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 55
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 56
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 57
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 58
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 59
В Тульскую область прибыл ковчег с мощами новомучеников и исповедников Российских, Фото: 60
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