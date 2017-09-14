Молодёжка «Арсенала» уступила «Динамо» со счётом 3:1

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

На стадионе ДЮСШ «Арсенал» в посёлке Косая Гора встретились молодёжные составы канониров и столичного «Динамо».

«Арсенал»: Ушаков, Борисов, Осипов, Маркин, Шустов, Ярмолицкий, Седых, Ивакин, Максименко, Максумов, Лобзин.

«Динамо-Москва: Лещук, Грулев, Ненахов, Евгеньев, Калугин, Демьянов, Гоманюк, Москвичев, Слепов, Н. Обольский, Лацевич.

На 17-й минуте встречи счёт открыл наш земляк Николай Обольский, играющий за «Динамо». Через 12 минут Илья Гоманюк укрепил счёт. К концу первого тайма результат встречи был 2:0 в пользу гостей.

На 49-й минуте туляк Андрей Шустов забил гол в ворота «Динамо», но сравнять счёт канониры не смогли. На добавочной минуте второго тайма Гоманюк укрепил преимущество москвичей, забив ещё один гол. За время матча в каждой из команд проведено по три замены, трое игроков получили предупреждения.

Напомним, основные составы команд встретятся завтра, 15 сентября, на домашнем стадионе туляков. Начало матча в 19.30.