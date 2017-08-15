В Ефремове школьница украла куртку, выполняя задание в онлайн-игре

С учётом несовершеннолетия суд освободил её от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия.

Мировой судья судебного участка №16 Ефремовского района вынес постановление об освобождении 15-летней жительницы райцентра от уголовной ответственности в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе судебного заседания установлено, что несовершеннолетняя, будучи пользователем социальной сети «ВКонтакте», играла в онлайн-игру, связанную с выполнением различных заданий.

24 января, около девяти часов утра школьница получила от оператора игры очередное задание – совершить хищение куртки у кого-нибудь из учащихся школы, в которой она учится. На следующий день, после уроков, находясь в раздевалке городской школы № 7 девочка «выполнила задание» – украла у десятиклассницы зимнюю куртку и варежки.

Учитывая, что подсудимая является несовершеннолетней, а совершённая кража является преступлением небольшой тяжести, суд вынес решение об освобождении школьницы от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия.