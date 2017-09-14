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В России стартовала продажа билетов на ЧМ по футболу 2018
Фото: rusdialog.ru

В России стартовала продажа билетов на ЧМ по футболу 2018

До 12 октября 2017 года зрители могут подавать заявки на их приобретение.

Сегодня, 14 сентября, в России стартовала продажа билетов на матчи чемпионатов мира по футболу 2018. Приобрести билеты можно на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.

Продажа билетов пройдет в несколько этапов. Первый период первого этапа начался сегодня, 14 сентября, и продлится до 12 октября. За это время болельщики подают заявки на приобретение билетов. В случае если количество заявок превысит число доступных мест, билеты будут распределять посредством жеребьевки. Уведомление о статусе своей заявки болельщики получат до 16 ноября.

Второй период первого этапа стартует 16 ноября и завершится 28 ноября. Тогда билеты будут реализовываться в порядке живой очереди. 1 декабря после жеребьевки начнется второй этап продаж. С 5 декабря до 31 января билеты будут продаваться по заявкам, а с 13 марта по 3 апреля — в порядке живой очереди. Третий этап продаж откроется 18 апреля и продлится вплоть до финального матча чемпионата мира. Билеты можно будет приобрести в порядке очереди.

ФИФА дает эксклюзивное право резидентам России купить самые дешевые билеты. Минимальная стоимость билета на матч группового этапа составит 1280 рублей (матч открытия — 3200 рублей), на игры 1/8 финала — 2240 рублей, на четвертьфиналы — 3800 рублей, на полуфиналы — 4480 рублей, на матч за третье место — 3800 рублей и на финал — 7040 рублей.

Для иностранцев самый недорогой билет на матчи группового раунда будет стоить 6300 рублей, на встречи 1/8 финала — 6900 рублей, на четвертьфиналы — 10500 рублей, на полуфиналы — 17100 рублей, на матч за третье место — 10500 рублей и на финал — 27300 рублей.

Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.




 

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:10 +1
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