Мужчина, изрезавший тулячку на ул. Лейтейзена, не помнит момента нападения

Кадр из видео.

В день преступления злоумышленник был пьян.

Напомним, что тульские полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину на ул. Лейтейзена. 3 сентября около 23.00 злоумышленник напал на незнакомую ему 28-летнюю тулячку и нанес ей 11 ножевых ранений. Потерпевшая была госпитализирована.

По приметам, которые описала женщина, полиции удалось найти злоумышленника. Подозреваемым оказался 47-летний ранее несудимый житель Московской области.

По предварительным данным, напасть на незнакомку мужчина решил внезапно, поскольку был сильно пьян. Это он подтверждает на допросе.

На фоне этого случая в соцсетях распространили информацию о других случаях нападения на женщин в Туле. Однако полиция это опровергает.

— Других подобных противоправных деяний на территории Тульской области не зафиксировано. Информация, распространяемая в соцсетях о совершении серии подобных преступлений, не соответствует действительности.

По факту нападения на тулячку возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.