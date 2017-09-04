Неизвестный напал с ножом на тулячку на улице Лейтейзена

По предварительной версии, нападение мог совершить один из недавних знакомых девушки.

На улице Лейтейзена неизвестный мужчина напал с ножом на 28-летнюю девушку. По предварительной информации, нападение произошло в воскресенье, 3 сентября, около 23.00.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице, куда она была госпитализирована со множественными ножевыми ранениями. Ее состояние на данный момент неизвестно.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, нападение мог совершить один из недавних знакомых девушки.

Напомним, аналогичные случаи произошли в августе в Новомосковске. Неизвестный мужчина дважды нападал на женщин с ножом и в обоих случаях смог безнаказанно скрыться с места преступления.

Злоумышленник до сих пор не найден, местные жители опасаются, что в микрорайоне Сокольники, где происходили нападения, орудует маньяк.