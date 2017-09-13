новости
новости
Регистрация
Мужчина, изрезавший девушку на улице Лейтейзена, задержан

Мужчина, изрезавший девушку на улице Лейтейзена, задержан

В преступлении подозревают 47-летнего неработающего жителя Московской области.

В Туле полиция установила и задержала подозреваемого в нападении на женщину на ул. Лейтейзена. Напомним, преступление произошло 3 сентября около 23.00. Злоумышленник напал на незнакомую ему 28-летнюю тулячку и нанес ей 11 ножевых ранений.

Потерпевшая была госпитализирована. Находясь в лечебном учреждении, она рассказала приметы нападавшего сотрудникам полиции. Составив примерный портрет преступника, полицейские проводили обход жильцов на территории рядом с местом происшествия. Ориентировки с приметами подозреваемого были получены подразделениями полиции не только в Туле, но и в районах региона.

Это позволило предположить, что к противоправному деянию может быть причастен 47-летний неработающий ранее несудимый житель Московской области. Дальнейшая проверка подтвердила эту версию. Местонахождение подозреваемого установлено, он задержан.

По предварительным данным, умысел нанесения ударов ножом ранее незнакомой девушке, возник у преступника внезапно, поскольку он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Отметим, что других подобных противоправных деяний на территории Тульской области не зафиксировано.

В отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 08:58 −1
Другие статьи по темам
Событие
нападение на женщинунанесение тяжкого вреда здоровью
Место
ТулаТульская область
Прочее
УМВД России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Приходите на выставку жилой недвижимости «Тулахаус-2017»
Приходите на выставку жилой недвижимости «Тулахаус-2017»
Погода в Туле 13 сентября: дождь с грозой и сильный ветер
Погода в Туле 13 сентября: дождь с грозой и сильный ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.