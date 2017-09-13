Мужчина, изрезавший девушку на улице Лейтейзена, задержан

В Туле полиция установила и задержала подозреваемого в нападении на женщину на ул. Лейтейзена. Напомним, преступление произошло 3 сентября около 23.00. Злоумышленник напал на незнакомую ему 28-летнюю тулячку и нанес ей 11 ножевых ранений.

Потерпевшая была госпитализирована. Находясь в лечебном учреждении, она рассказала приметы нападавшего сотрудникам полиции. Составив примерный портрет преступника, полицейские проводили обход жильцов на территории рядом с местом происшествия. Ориентировки с приметами подозреваемого были получены подразделениями полиции не только в Туле, но и в районах региона.

Это позволило предположить, что к противоправному деянию может быть причастен 47-летний неработающий ранее несудимый житель Московской области. Дальнейшая проверка подтвердила эту версию. Местонахождение подозреваемого установлено, он задержан.

По предварительным данным, умысел нанесения ударов ножом ранее незнакомой девушке, возник у преступника внезапно, поскольку он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Отметим, что других подобных противоправных деяний на территории Тульской области не зафиксировано.

В отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».