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Сотрудники ГИБДД за минувший уик-энд выявили 37 нетрезвых водителей на тульских дорогах
Фото из архива Myslo

Сотрудники ГИБДД за минувший уик-энд выявили 37 нетрезвых водителей на тульских дорогах

В минувшую пятницу и выходные сотрудники ГИБДД провели очередной рейд в Туле, Ясногорском и Новомосковском районах.

В прошедшую пятницу и выходные Управление ГИБДД по Тульской области провело очередной рейд на дорогах региона. В этот раз профилактические мероприятия проходили на дорогах Ясногорского и Новомосковского районов и Тулы.

За время рейда сотрудники ГИБДД выявили 37 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.

Из них 21 привлечен к административной ответственности. Меру наказания каждого из водителей определит суд.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и просит не подвергать здоровье и жизни окружающих опасности, а также обращается к гражданам с просьбой содействовать выявлению нарушителей, а также не позволять своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом виде. Ваше неравнодушие позволит избежать трагических последствий, связанных с нетрезвым вождением автомобиля, и сделает наш город безопаснее.

Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельный батальон ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:27 +1
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Место
ТулаЯсногорский районНовомосковский район

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