В районе Косой горы образовалась серьёзная пробка

Фото очевидца

На выезде из посёлка Косая Гора в сторону Щёкино образовалась серьёзная пробка. Об этом в редакцию MySLO сообщили очевидцы. Выезд из посёлка затруднён из-за проведения ремонтных работ на Орловском шоссе.

Напомним, в связи с проведением ремонтных работ движение всех видов транспорта по Орловскому шоссе с 4 сентября по 4 октября будет ограничено на участке от моста через реку Воронка до дома № 1 по Орловскому шоссе.