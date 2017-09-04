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В районе Косой горы образовалась серьёзная пробка
Фото очевидца

В районе Косой горы образовалась серьёзная пробка

Движение затруднено из-за перекрытого участка Орловского шоссе.

На выезде из посёлка Косая Гора в сторону Щёкино образовалась серьёзная пробка. Об этом в редакцию MySLO сообщили очевидцы. Выезд из посёлка затруднён из-за проведения ремонтных работ на Орловском шоссе.

 

Напомним, в связи с проведением ремонтных работ движение всех видов транспорта по Орловскому шоссе с 4 сентября по 4 октября будет ограничено на участке от моста через реку Воронка до дома № 1 по Орловскому шоссе.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:37 +2
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