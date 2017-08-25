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В тульских автобусах ловили «зайцев»
Фото: tula.ru

В тульских автобусах ловили «зайцев»

Очередной рейд в общественном транспорте Тулы провели сотрудники полиции и отдела внутреннего контроля «Тулгорэлектротранс».

22 августа сотрудники полиции и отдела внутреннего контроля МКП «Тулгорэлектротранс» провели очередной рейд по выявлению в общественном транспорте Тулы пассажиров, не оплативших проезд.

За время рейда выявлено два «зайца». На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

За безбилетный проезд в общественном транспорте, а также за провоз неоплаченного багажа пассажир заплатит штраф 1 000 рублей. Не выдавший билет пассажиру водитель транспортного средства или кондуктор – 5 000 рублей.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:00 0
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