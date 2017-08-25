На ремонт дорог в Богородицке до конца года потратят более 52 млн рублей

Фото: портал правительства Тульской области

Об этом сообщил глава Богородицкого района Вадим Игонин в ходе рабочего совещания с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

В четверг, 24 августа, губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочее совещание в Богородицке. Главной темой встречи стало развитие муниципального образования, ремонт дорог, жилищно-коммунальная сфера и благоустройство района.

По числу поступивших в правительство жалоб Богородицк находится на пятом месте в области.

Большинство вопросов связано с кронированием деревьев. Глава Богородицкого района Вадим Игонин сообщил, что в настоящее время готовится смета на 500 000 рублей на уборку опиленных веток.

Еще одним важным вопросом стала подготовка школ района к новому учебному году.

В рамках программы «Народный бюджет» на ремонт богородицкой школы №4 потрачено 3,6 млн рублей. В учебном заведении отремонтировали цоколь, заменили оконные блоки, установили новое ограждение по периметру школы, территорию асфальтируют, отремонтирована центральная часть фасада. Для завершения работ по ремонту фасада администрация района планирует направить заявку на включение объекта в программу «Развитие образования Тульской области» на сумму 3 млн рублей.

До конца 2017 года в Богородицком районе отремонтируют 60 600 кв. м дорог и тротуаров.

На проведение работ потратят 52,7 млн рублей, в том числе по «Народному бюджету» – 11,7 млн рублей. На сегодняшний момент отремонтировано около половины из запланированного объёма.

Алексей Дюмин подчеркнул, что при формировании плана ремонта дорог на следующий год очень важно учитывать мнения и пожелания жителей. Это касается и участков областных дорог, которые проходят через Богородицкий район.

В рамках совещания на вопросы жителей города ответили профильных министерств.

Пользуясь случаем, Алексей Дюмин поздравил всех богородчан с предстоящим Днём города. В субботу Богородицк отметит 240 лет со дня основания. Глава региона пожелал всем жителям здоровья, благополучия и успехов в реализации намеченных планов.