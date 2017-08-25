На улице Кирова водитель Chevrolet сбил мотоциклиста

Фото: Lexus 650

По данным отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в 19.45, напротив дома № 200 по ул. Кирова 34-летний водитель Chevrolet Aveo, выезжая с прилегающей территории, столкнулся с мотоциклом Honda, которым управлял 26-летний молодой человек.

Благодаря использованию защитного шлема и экипировки мотоциклисту удалось избежать серьёзных травм. На месте работают сотрудники ГИБДД.