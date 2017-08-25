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На время «Тульского марафона» в центре города запретят парковку и ограничат движение

На время «Тульского марафона» в центре города запретят парковку и ограничат движение

Несколько маршрутов общественного транспорта будут осуществлять движение по изменённой схеме.

Администрация Тулы напоминает: в воскресенье, 27 августа, во время проведения спортивно-бегового праздника «Тульский марафон 2017» в центре города будет ограничено движение.

С 0.00 до 16.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Первомайская на участке от проспекта Ленина до ул. Дмитрия Ульянова. С 9.00 до 16.00 на этом участке будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Движение автобусов № 11, 15, 26, 40К, 58 и троллейбуса № 4 будет организовано по измененной схеме.

Маршрут № 11: ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Судейского – ул. Речная – ул. Карпова – ул. Кобзева – 18-й проезд.

Маршрут № 26: Скуратово (пос. Западный) – пос. Горняк – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Болотова – ул. Кабакова – ул. Тихмянова – (ул. Полюсная) – 18-й проезд – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – мкр. Петровский.

Маршрут № 15: ул. Оружейная – ул. Болдина – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская – ул. Болотова – ул. Кабакова – ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. М. Жукова – Одоевское шоссе – ул. Шоссейная – пос. Иншинский – пос. 12 лет Октября – с\х Ударник.

Маршрут № 40К: ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. П. Морозова – Епифанское шоссе – д. Бежка.

Маршрут № 58: ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Судейского – ул. Речная – 29-й пр-д – ул. Карпова.

Троллейбус № 4: пр. Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – Московское шоссе.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +1
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