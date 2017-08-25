В Туле разыскивают пропавшего молодого человека
В последний раз 22-летнего Кирилла Захарюженкова видели 23 августа в 18.30.
Тульский поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помочь в поисках 22-летнего жителя областного центра Кирилла Захарюженкова. В последний раз его видели в среду, 23 августа, в 18.30, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост: 169 см, зеленые глаза, волосы чёрные, короткая стрижка. Э
Особые приметы: Татуировка с именем на плече, татуировки на запястьях, шрамы на лице.
Был одет: серая футболка с цветным рисунком, штаны светлые камуфляжные, темно-синяя олимпийка с капюшоном на молнии, кроссовки темные на липучках. С собой синий рюкзак.
Если вы что-либо знаете о судьбе Кирилла, звоните по телефонам: 8-903-840-22-50 (Евгения), 8-800-700-54-52 или 112.
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