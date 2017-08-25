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В Туле разыскивают пропавшего молодого человека

В Туле разыскивают пропавшего молодого человека

В последний раз 22-летнего Кирилла Захарюженкова видели 23 августа в 18.30.

Тульский поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помочь в поисках 22-летнего жителя областного центра Кирилла Захарюженкова. В последний раз его видели в среду, 23 августа, в 18.30, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост: 169 см, зеленые глаза, волосы чёрные, короткая стрижка. Э

Особые приметы: Татуировка с именем на плече, татуировки на запястьях, шрамы на лице.

Был одет: серая футболка с цветным рисунком, штаны светлые камуфляжные, темно-синяя олимпийка с капюшоном на молнии, кроссовки темные на липучках. С собой синий рюкзак.

Если вы что-либо знаете о судьбе Кирилла, звоните по телефонам: 8-903-840-22-50 (Евгения), 8-800-700-54-52 или 112.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 0
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