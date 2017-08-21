За разборки тульских школьниц ответит директор

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Прокуратура проверила «Центр образования №45» на соблюдение закона о профилактике безнадзорности и правонарушений.

Прокуратура проверила МБОУ «Центр образования №45» города Тулы на соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Поводом для проведения проверки стал инцидент, произошедший в мае текущего года.

Три девушки устроили «разборку» в магазине на проспекте Ленина. В ходе конфликта 14-летняя учащаяся гимназии №11 и 15-летняя ученица «Центра образования №45» ударили 16-летнюю девушку по лицу. Уголовное дело против школьниц возбуждать не стали.

По результатам проверки прокуратура пришла к выводу, что в случившемся виноваты педагоги и администрация «Центра образования №45» – в учреждении должным образом не организована профилактическая работа по формированию законопослушного поведения.

Руководителю центра образования внесено представление. С участницами конфликта проведены профилактические беседы, а законные представители девушек привлечены к административной ответственности.