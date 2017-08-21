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Тульская область – на первом месте по темпам роста производства мяса и яиц

Тульская область – на первом месте по темпам роста производства мяса и яиц

За последний год производственные показатели тульских фермеров выросли более чем в полтора раза.

За прошедшие семь месяцев текущего года тульские фермеры отправили на прилавки магазинов 71 тонну молока, почти 69 тысяч тонн мяса и порядка 281 млн куриных яиц. Такие данные приводит портал «Открытые данные правительства Тульской области».

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, темп производства мяса и яиц существенно вырос – он составляет 1,56 и 1,64 соответственно. Эти цифры выводят наш регион в абсолютные лидеры.

Кроме того, за год в Тульской области на 5000 голов выросла численность крупного рогатого скота – она составляет 92,8 тысяч животных. Число кур и индюшек увеличилось в полтора раза – до 6,7 млн.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:52 0
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