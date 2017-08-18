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В Новомосковске пенсионерка торговала «палёным» алкоголем

В Новомосковске пенсионерка торговала «палёным» алкоголем

Опасную для жизни и здоровья жидкость она продавала всем желающим прямо у себя дома.

Новомосковские следователи возбудили уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы. Она подозревается в сбыте продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

По версии следствия, 27 июля подозреваемая, находясь в квартире дома по ул. Рудничной, продала лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», бутылку со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,5 литра.

В ходе экспертизы было установлено, что жидкость изготовлена «кустарным» способом и опасна для жизни и здоровья потребителя: в её составе имеется денатурирующая добавка – диэтилфталат. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Пенсионерке грозит штраф до трёхсот тысяч рублей, либо ограничение свободы сроком до двух лет.  

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:52 0
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