Тульская область – на 32 месте в России по индексу промышленного производства

За первые шесть месяцев текущего года этот показатель в регионе составил 105%.

По итогам первой половины 2017 года Тульская область находится на 32 месте среди регионов России по индексу промышленного производства. Такие данные содержатся в аналитическом бюллетене, опубликованном РИА «Рейтинг».

В первую тройку регионов с самым высоким показателем вошли Республика Алтай, Дагестан и Еврейская автономная область. Кроме того, Тульская область вошла и в другие списки рейтинга. Например, по индексу промышленного производства в сфере водоотведения и утилизации отходов наш регион находится на 10 месте.

В десятке регионов с наименьшим уровнем безработицы Тульская область находится на восьмом месте. Первые три строчки заняли Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Средняя зарплата в регионе за полгода выросла до 29946 рублей – это почти на восемь процентов больше, чем год назад.