Прокуратура потребовала устранить нарушения на детской площадке на ул. Металлургов

Фото: из архива MySLO

На объекте отсутствуют информационные таблички, а за техническим состоянием игровых элементов никто не следит.

Прокуратурой Пролетарского района в связи с падением с детской горки, расположенной на игровой площадке во дворе дома №106 по ул. Металлургов, проведена проверка исполнения требований законодательства при эксплуатации детских игровых площадок.

Правоохранители уточняют, что площадка входит в состав общего имущества дома № 106, обслуживанием которого должна заниматься управляющая компания.

Однако коммунальщики не слишком добросовестно относятся к своим обязанностям: на детской площадке отсутствуют необходимые информационные таблички или доски, результаты технического состояния оборудования в журнале не регистрируются.

По результатам проверки прокуратура района направила руководителю обслуживающей организации представление с требованием устранить выявленные нарушения.