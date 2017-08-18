новости
новости
Регистрация
Прокуратура потребовала устранить нарушения на детской площадке на ул. Металлургов
Фото: из архива MySLO

Прокуратура потребовала устранить нарушения на детской площадке на ул. Металлургов

На объекте отсутствуют информационные таблички, а за техническим состоянием игровых элементов никто не следит.

Прокуратурой Пролетарского района в связи с падением с детской горки, расположенной на игровой площадке во дворе дома №106 по ул. Металлургов, проведена проверка исполнения требований законодательства при эксплуатации детских игровых площадок.

Правоохранители уточняют, что площадка входит в состав общего имущества дома № 106, обслуживанием которого должна заниматься управляющая компания.

Однако коммунальщики не слишком добросовестно относятся к своим обязанностям: на детской площадке отсутствуют необходимые информационные таблички или доски, результаты технического состояния оборудования в журнале не регистрируются.

По результатам проверки прокуратура района направила руководителю обслуживающей организации представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:27 0
Другие статьи по темам
Событие
проверка прокуратурыдетская площадканарушения законаопасная детская площадка
Место
Тулаулица Металлургов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские банкроты задолжали сотрудникам более 4 млн рублей
Тульские банкроты задолжали сотрудникам более 4 млн рублей
В Новомосковске пенсионерка торговала «палёным» алкоголем
В Новомосковске пенсионерка торговала «палёным» алкоголем
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.