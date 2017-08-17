Очевидцы: В тульском Левоборежном мигранты устроили разборки среди бела дня

Туляки рассказали Myslo, что участники конфликта были вооружены ножами и пистолетом, а в овраге произошла перестрелка.

Как стало известно Myslo, 16 августа около двух часов дня жителям микрорайона Левобережный пришлось срочно вызывать полицию: несколько человек на двух машинах сначала пытались задавить их соседа Али автомобилем, а затем избили его.

– Я вышла из подъезда и услышала шум: по проезду мчалась серая «Мазда», на огромной скорости! – рассказывает местная жительница Наталья. – И вдруг буквально из-под колес у нее выскочил наш сосед из 9-го дома, приезжий из ближнего зарубежья. Его чудом не сбили! Он побежал прочь, с ним еще один парень. Иномарка развернулась и снова поехала прямо на них. Я поняла, что водитель хочет их задавить, он гнался за ними. Потом еще одна машина подъехала, черная иномарка.





По словам женщины, конфликт произошел возле дома №9 по 3-му Восточному проезду.

– Из машин выскочили люди, человек пять. Схватили узбека за футболку, начали его бить. На шум выскочила его жена, начала кричать: «Убивают! Помогите! Вызовите полицию!» Ее схватили за волосы, отбросили в сторону. К месту конфликта подтянулись еще люди, тоже все, похоже, приезжие. Я побоялась подходить близко, крикнула им громко издалека, чтобы не устраивали беспорядков, пригрозила полицией.



Кадр из видео.

Они остановились. Те, что были в серой машине, закричали: «Доставай пистолет!» А потом все побежали в овраг к Упе. Мы испугались, что они убьют там парня, позвонили в полицию. В овраге пальба была, мы слышали. Нас шесть человек всего было свидетелей.

На место выезжали сотрудники отдела полиции «Ильинское», разбирались в причинах потасовки.

Как рассказали местные жители, конфликт начался днем ранее: в районе стройки была крупная драка. И, видимо, всё продолжилось 16 августа.

Очевидец Сергей (фамилию просил не называть) снял людей, участвовавших в разборках, на видеорегистратор:

– Я видел, что у них в руках были ножи, у одного из них также был «травмат». И все машины были с «непростыми» номерами: у кого номер OOO, у кого ВОР и регион 777... Специально несколько раз мимо них проехал – вдруг видео будет важно для следствия. Надеемся, полиция во всем разберется и такого у нас в микрорайоне больше не повторится.

Кстати, по словам Сергея, одна из машин так и осталась стоять во дворе: ей пробили колесо, разбили лобовое стекло.

Сам пострадавший от конфликта, Али, вместе с женой живет здесь же, в Левобережном. Снимают квартиру. Дверь у них дома никто не открыл, и со вчерашнего дня их никто не видел.

В пресс-службе УМВД по Тульской области подтвердили факт вызова сотрудников полиции в Левобережный. Однако слова свидетелей о выстрелах и вообще наличия оружия у участников конфликта опровергли: «Не поделили дорогу, из-за этого произошел словесный конфликт».