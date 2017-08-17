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В Тульской области круглосуточно дежурят два пожарных поезда

В Тульской области круглосуточно дежурят два пожарных поезда

Они дислоцируются на станциях Тула и Узловая.

В связи с продолжающимся дачным сезоном и потенциальным риском возникновения пожаров, связанным с неосторожным обращением населения с огнем и несанкционированным палом травы, в тульском регионе МЖД круглосуточно дежурят два пожарных поезда.

Они дислоцируются на станциях Тула и Узловая и предназначены для ликвидации пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», а также для оказания помощи в тушении городских пожаров. При наступлении засушливой погоды возникает вероятность лесных и торфяных пожаров.

В пожарных поездах есть запас огнетушащих веществ. Для экипажей поездов создан запас рациона продуктов питания, рассчитанного на трое суток автономной работы. Техника и оборудование проходят регулярный контроль.

Для увеличения запаса огнетушащих веществ летом в состав пожарных поездов включены дополнительные цистерны.

В состав поезда включен вагон «насосная станция», оснащенный современной электроникой, которая фиксирует и выводит на монитор все показатели работы поезда, в том числе возникающие неисправности, температуру воды в цистернах, динамику уровня воды при тушении. Раньше пожарным приходилось фиксировать эти данные вручную. В цистернах-водохранилищах используются автоматические устройства для перекачки воды (из водопровода, водоема и т. д.), которые позволяют пожарным не приближаться к проводам контактной подвески.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:27 +2
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