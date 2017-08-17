В Туле вор ушел с места преступления в похищенных кроссовках

Мужчина пробрался в дом за компьютерной техникой, но не удержался и сменил свою обувь на дорогие кроссовки.

Необычная кража произошла в поселке Лев Толстой в Туле. По версии следствия, мужчина выставил стекла и проник в дом местной жительницы. Злоумышленник похитил телевизор и компьютер, надел чужие дорогостоящие спортивные кроссовки и скрылся. Свою обувь мужчина оставил на месте преступления.

Причиненный ущерб составил 26 700 рублей.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 40-летний житель Узловского района. Его задержали недалеко от места совершения кражи.

На мужчине были те самые похищенные кроссовки.

Подозреваемого доставили в дежурную часть, где он признался в содеянном. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемый заключен под стражу.